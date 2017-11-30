Волгоградцев глинтвейном заманивают на ярмарочный «Разгуляй»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, на ярмарке волгоградцы смогут не только приобрести овощи и другие продукты питания к новогоднему столу, но и принять участие в праздничной программе. В рамках праздника «Разгуляй» планируется провести розыгрыши бытовой техники, конкурсы с ценными призами, народные гуляния для детей и взрослых и угощение горячим безалкогольным глинтвейном.
Однако, несмотря на интересную программу все-таки главное на ярмарке — это торговля, и она обещает быть выгодной. Так, на «Разгуляе» свою продукцию представят свыше 40 местных товаропроизводителей десятков наименований, которую можно продегустировать и приобрести по низким ценам.
К слову, ярмарка организована на торговой площадке по Университетскому проспекту, 64 , которая появилась в этом году на земельном участке с твердым покрытием площадью 2500 квадратных метров. Всего в Волгограде отведено под ярмарочную деятельность 29 мест, 18 из которых – на муниципальных земельных участках и 11 – на частных.
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