В Волгоградской области приоденут бригады «скорой»

До конца 2018 года все бригады «скорой помощи» в Волгоградской области будут обеспечены спецодеждой и портативными видеорегистраторами. В региональном бюджете на эти цели предусмотрены 25 млн рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, с предложением выделить средства на обеспечение экипировкой всех бригад «скорой» выступили депутаты от «Единой России». Некоторые из них принимали участие в акции «Скорая помощь: испытано на себе» и смогли лично проверить, в чём врачи и фельдшеры нуждаются сильнее всего.

— В следующем году 1745 медработников «неотложек» получат зимнюю и летнюю форменную одежду, которая будет выполнена в едином стиле. По одному средству видеофиксации предусмотрено для каждой из 231 бригад, работающих в регионе. Они позволят обезопасить сотрудников в случае нештатных ситуаций, — пообещал вице-спикер Облдумы Сергей Горняков.

Председатель парламентского комитета по охране здоровья Наталья Семёнова отметила, что принятое решение о приобретении спецодежды и оборудования — лишь малая часть комплекса мер по поддержке «скорой помощи» в регионе. В настоящее время региональные власти предпринимают и другие шаги для решения проблем врачей «неотложки» и повышения престижа их профессии.