В Волгограде учебный центр ЮВО подготовил к службе 300 железнодорожников
Пройдя учебные курсы, военнослужащие овладели 6 военно-учетными специальностями.
Как рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, курсанты теперь могут самостоятельно выполнять монтажные, ремонтно-восстановительные работы, разминировать железнодорожное полотно. А также сооружать мосты, в том числе через водные преграды шириной до 500 метров.
Учебный центр также подготовил машинистов сваебойных, копровых агрегатов и командиров отделений по монтажу мостов, сборно-разборных консольных кранов и выполнению инженерно-саперных работ.
После успешной сдачи выпускных квалификационных экзаменов новоиспеченные специалисты распределены в воинские части железнодорожных войск по всей России.
В пресс-службе ЮВО сообщили, что набор курсантов в учебный центр, дислоцированный в Волгоградской области, проводится два раза в год. На подготовку специалистов отводится более 400 часов теоретических и практических занятий.
+7 937 708 14 50