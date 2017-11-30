В Волгограде учебный центр ЮВО подготовил к службе 300 железнодорожников

В Волгограде на базе учебного батальона железнодорожных войск за четыре месяца подготовлено более 300 младших специалистов.

Пройдя учебные курсы, военнослужащие овладели 6 военно-учетными специальностями.

Как рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, курсанты теперь могут самостоятельно выполнять монтажные, ремонтно-восстановительные работы, разминировать железнодорожное полотно. А также сооружать мосты, в том числе через водные преграды шириной до 500 метров.

Учебный центр также подготовил машинистов сваебойных, копровых агрегатов и командиров отделений по монтажу мостов, сборно-разборных консольных кранов и выполнению инженерно-саперных работ.

После успешной сдачи выпускных квалификационных экзаменов новоиспеченные специалисты распределены в воинские части железнодорожных войск по всей России.