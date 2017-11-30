Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде учебный центр ЮВО подготовил к службе 300 железнодорожников
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Arms expo.ru+%d0%b6%d0%b4

В Волгограде учебный центр ЮВО подготовил к службе 300 железнодорожников

Сегодня, 15:29ОбществоСтанислав ЛопатинФото: arms-expo.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?