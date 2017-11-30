В 2018 году в Волгоградской области построят четыре новых школы

Четыре школы и восемь детских садов планируется построить в Волгоградской области в течение 2018 года. Об этом председатель регионального комитета образования Лариса Савина заявила накануне на «парламентском часе» Облдумы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, в течение 2018-2019 годов новые общеобразовательные учреждения откроются в райцентрах и сельских районах региона. В Камышине будет построена школа на тысячу мест, в Котельниково — на 550. Новые учреждения образования появятся также в Городищенском и Палласовском районах. Кроме того, по всему региону будут сданы в эксплуатацию восемь детских садов — это позволит обеспечить доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста.

В своём докладе Лариса Савина также отметила, что в Волгоградской области на сегодняшний день работают 787 школ и 552 детсада. Многие из них участвуют в программе по внедрению инклюзивного образования, обеспечивая необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам депутата Николая Лукьяненко, председателя комитета Облдумы по образованию и науке, доступность образования для детей-инвалидов будет повышаться и впредь. Регион найдёт для этого средства: в текущем году все бюджетные обязательства в сфере образования выполнены полностью, а в 2018 финансирование отрасли увеличится на 3,8 млрд рублей.