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В 2018 году в Волгоградской области построят четыре новых школы
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В 2018 году в Волгоградской области построят четыре новых школы

Сегодня, 13:00ОбществоНикита ДробныФото: limonos.ru
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