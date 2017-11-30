Устроившая массовое ДТП судья избежит штрафа, но может быть лишена статуса

ДТП, где виновниками выступают граждане с особым статусом, происходят не часто, а широкая общественность узнает о них еще реже.

Однако массовая авария, произошедшая 28 ноября на Второй Продольной на ул. Лермонтова просто не могла пройти незамеченной. Во-первых, от наезда 47-летней автоледи на внедорожнике Toyota Land Cruiser, пострадали четыре автомобиля. А значит, сразу 4 автомобилиста помимо водителя внедорожника непосредственно участвовали в составлении схемы ДТП.

На беду виновнице аварии случилась она практически в самый час-пик, спровоцировала 9-бальные пробки, и волгоградцам – как проезжавшим мимо места ДТП, так и пользователям, обсуждавшим аварию в соцсетях, были интересны подробности.

В тот же вечер появилась информация, что женщина на месте ДТП вела себя не совсем адекватно и еще почему-то представилась безработной, хотя саму автоледи многие сочли очень похожей на судью Центрального районного суда Волгограда Мирославу Мизякину.

Подозрительным выглядел и отказ виновницы ДТП от медосвидетельствования под предлогом ухудшения самочувствия. Она попросила сделать забор крови на анализы уже после госпитализации.

Между тем, в распоряжении ИА «НовостиВолгограда.ру» оказалась любительская видеосъемка с места ДТП. На ней зафиксирован момент, когда виновница аварии не совсем твердым языком, сообщает о ее обстоятельствах. А уже на следующий день стало известно, что согласно анализам Волгоградского областного клинического наркологического диспансера в крови виновницы ДТП найдено 1.1 промилле алкоголя, что значительно превышает разрешенную норму. Такая концентрация алкоголя в крови образуется, если выпить не менее 150 граммов водки или 2-3 бутылки пива.

Однако, лишение прав виновнице резонансного ДТП, как выяснилось, не грозит. Статья 16 Закона РФ от 26 июня 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» наделяет служителей Фемиды особыми правами. В частности, привлечение к административной ответственности судей трех высших судов РФ, судей судов областного звена, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов возможно по решению судебной коллегии в составе трех судей Верховного Суда РФ по представлению Генерального прокурора РФ.

Более того, сотрудники полиции даже не имеют права составлять протокол о факте административного правонарушения, если его виновник имеет особый статус.

Отметим, что подобные проступки судей, исходя из практики, выносятся для обсуждения на судейскую коллегию, где и принимается решение о дисциплинарной ответственности того или иного служителя Фемиды, вплоть до лишения его судейского статуса.