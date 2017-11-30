Студенты соревновались в художественной нарезке овощей и фруктов

Члены жюри отметили, что все конкурсанты в задании по карвингу продемонстрировали креативность, профессиональные навыки и художественное мышление.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования и науки Волгоградской области, в конкурсе принимали участие студенты 11 профессиональных образовательных организаций, которые обучаются по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного питания».

Оформление не простое, а выполненное методом карвинга – с помощью художественной резки по овощам и фруктам.

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