Студенты соревновались в художественной нарезке овощей и фруктов
Оформление не простое, а выполненное методом карвинга – с помощью художественной резки по овощам и фруктам.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования и науки Волгоградской области, в конкурсе принимали участие студенты 11 профессиональных образовательных организаций, которые обучаются по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного питания».
Ребятам методом карвинга надо было художественно оформить стол и нарезать капусту, огурцы, редис, морковь, арбузы и яблоки.
Члены жюри отметили, что все конкурсанты в задании по карвингу продемонстрировали креативность, профессиональные навыки и художественное мышление.
Первое место присуждено команде Волгоградского медико-экологического техникума. Победители в своей конкурсной работе изобразили композицию, посвященную чемпионату мира по футболу-2018.
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