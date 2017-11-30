Сражение века: в Волгограде эксперты говорят о Сталинградской битве

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась международная научно-практическая конференция «Сталинградская битва: значение, последствия, память», посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск.

Десятки гостей: ученые, историки, политологи, культурологи, музейные и архивные работники России и зарубежных стран будут говорить о значимости сражения в мировой истории.

Битва на Волге - одно из самых масштабных сражений. Она изменила вектор войны и предзнаменовала освобождение СССР и Европы от немецких захватчиков. О ключевом моменте изданы сотни трудов и монографий, однако до сих пор остались и неизвестные страницы: новые факты, новые имена героев, новые данные.

- Я историк и занимаюсь темой Второй мировой войны. Считаю, что Сталинградская битва - одно из главных сражений этого периода. Но итальянцы предпочитают об этом забыть, забыть годы фашизма. С моей точки зрения, сегодня молодежь нашего государства не интересуется историей, ее преподают только на исторических и философских факультетах, есть тематические каналы, где показывают хорошие документальные фильмы, но смотрят ли их? Так что молодежь Италии, в большинстве своем даже не знает о Сталинградской битве, хотя это величайшее сражение. Мария-Тереза Джусти, профессор современной истории и социальной истории Департамента литературы, искусств и социальных наук Университета им. Г. Д'Аннунцио (Италия)

Участницу конференции поддерживает профессор Будапештского университета Камен Михайлов. Не зная истории и реалий, молодежь легко ввести в заблуждение, считает он.

- Сегодня в восточной Европе историческую правду заменила пропаганда, которая выгодна тем, кто пытается переписать историю. Люди не извлекли урок прошлого, будто не было тех 75 лет. Сегодня очень важно сделать все, чтобы сегодня мир не повторил прошлых ошибок. Михайлов Камен Василев, профессор Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (Венгрия)

Всего на международную научно-практическую конференцию собрались представители порядка 16 стран. Масштабное мероприятие рассчитано на 3 дня — в программе конференции, круглые столы, экскурсии, одна из них пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва».

- Для музея-панорамы это венец деятельности всего 2017 года, и мы подходим к этому мероприятию очень трепетно, ведь оно посвящено 75-летию Сталинградской битвы. Сам факт, что событие состоялось, что приехало столько коллег, партнеров, а это одни из самых серьезных исследователей Второй мировой войны, доказывает, что мировому сообществу не безразлично прошлое, настоящие и будущее. Мы уже отчасти ознакомились с докладами, мое мнение, что они наглядно проиллюстрируют отношения зарубежного общества к Победе. Алексей Васин, директор Музея-заповедника «Сталинградская битва», депутат Волгоградской областной Думы, председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества

Организаторами международного мероприятия стали Министерство культуры РФ, музей-заповедник «Сталинградская битва», общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое сообщество».

- Международная конференция призвана напомнить западным странам, что именно под Сталинградом произошел коренной перелом во всей Второй мировой войне. Если бы не было подвига, не известно, как бы жила Европа сегодня. Сталинград был паролем победы для всех стран. Если бы не дом Павлова, если бы не Чуйков, не Родимцев, не наши парни, которые защищали волжскую твердыню, что стало бы с миром? Для нашего общества, молодого поколения память очень важна. И мы говорим «спасибо» ветеранам, которые отстояли родную землю. Михаил Мягков, советник Министра культуры РФ, научный директор Российской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»