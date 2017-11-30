С начала года более 800 волгоградцев заразились ВИЧ

За первые девять месяцев текущего года вирусом иммунодефицита человека заразились 816 жителей Волгоградской области. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, общее количество ВИЧ-инфицированных в области оценивается примерно в 13,7 тысячи человек. Большинство из них (57,4%) заразились через нестерильные шприцы при внутривенном употреблении наркотиков, однако врачи отмечают, что в текущем году увеличилось количество случаев передачи заболевания половым путём.

В Волгоградской области принимаются меры по предотвращению распространения смертельно опасного вируса. Расширена программа бесплатного тестирования на ВИЧ: сегодня пройти его можно в любом медучреждении по месту жительства, в том числе анонимно. Охват беременных женщин, у которых диагностирован ВИЧ, химиопрофилактикой достигает 97,6%. Антиретровирусную терапию получают более 4,6 тысячи жителей региона. Проводятся различные профилактические акции, ведётся разъяснительная работа с молодёжью.

В областном Управлении Роспотребнадзора напоминают, что пройти обследование на ВИЧ можно не только в обычной поликлинике, но и в ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». При этом получить бесплатную консультацию врача волгоградцы могут как перед тестированием, так и после.