Российские гомосексуалисты хотят бросить все и уехать в Урюпинск

Столице российской провинции грозит нашествие гомосексуалистов. Основатель московского гей-парада Николай Алексеев заявил о намерении провести в Урюпинске большое ЛГБТ-шествие и два митинга. Дата для знакового события выбрана тоже знаковая — 12 декабря — День Конституции России.

Информацию о предстоящем празднике столичный правозащитник и ЛГБТ-активист разместил на странице в социальной сети, сообщив, что первый шаг к цели уже сделан.

- Уведомления поданы местным властям. Таким образом Урюпинск стал 150-м городом России, где официально поданы уведомления о проведении шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, в том числе акции с призывом к превращению Урюпинска в Российский центр гей-туризма, - написал Николай Алексеев.

Только желают ли жители Урюпинска войти в «экзотичный» туристический маршрут и стать центром паломничества гомосексуалистов? Вот волгоградским казакам такая затея точно не по душе. Они уже резко высказались против мероприятия, намекнув, что добром дело может не закончиться.

- Это не первый приход на волгоградскую землю людей с «узкой» направленностью. Лучше этого не делать. Мы все соберемся и поедем в Урюпинск на шествие. Попробуем переубедить словами этих людей, что жить так не надо. Но надо понимать - если что, казаки могут даже и побить геев. Эти движения противоречат всем нормам общества. Если ты гей – сиди тихо в углу и не рассказывай всем об этом. Все идет из-за границы. Мы ведь сейчас начнем запрещать парады, нас обвинят в ущемлении прав личности человека, - цитирует слова атамана Волгоградского казачьего округа Александра Кривенцева «Волгоградская правда.

Активисты ЛГБТ-сообщества усердно работают в этом направлении, в смысле сетуют на ущемление прав и пишут претензии. Они также давно «наседают» на Волгоград - попытки провести здесь гей-парады предпринимались неоднократно. Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», представители сексуальных меньшинств 2 месяца назад подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ мэрии в проведении в центре Волгограда гей-парада в ноябре 2016 года.

На удивление многие участники гей-сообщества такое решение мэрии поддержали, аргументировав: митинговать на Площади павших борцов, рядом с Вечным огнем — это уж слишком, и вообще, надо быть скромнее.