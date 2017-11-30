Роскачество нашло кишечную палочку в известных образцах российского творога

В четверг, 30 ноября, Российская система качества (Роскачество) представила результаты первого масштабного исследования творога 9%-ной жирности.

Экспертизу прошли 44 торговые марки. В основном все российские, и только три – белорусские. Специалистыами были закуплены наиболее популярные у россиян образцы творога в упаковках весом от 170 до 490 граммов.

Согласно итогам исследования, молочный продукт проверялся по 62 показателям, включая содержание растительных жиров, сои, крахмала, клетчатки, наличие антибиотиков.

Кроме того, эксперты изучали наличие превышений микробиологических показателей – например, кишечной палочки, золотистого стафиллококка и сальмонелл, дрожжей и плесени, сообщили в пресс-службе Роскачества.

В результате 28 брендов признаны качественными товарами, в которых не было допущено искусственных добавок и следов антибиотиков. На государственный Знак качества может претендовать творог под торговыми марками «Простоквашино», «Президент», «Савушкин продукт», «Амка», «Снежок», «Брест-Литовский», «Томское молоко», «Томмолоко», «Белый город», «Коровка из Кореновки», «Углечеполе», «Братья Чебурашкины», «Заливные луга», «Вологжанка», «Вятушка», «Агрокомплекс», «Молочный комбинат Ставропольский».

В то же время нарушения выявлены у 16 торговых марок. Так, в 12 случаях из 44 эксперты выявили превышения по микробиологическим показателям из-за несоблюдения особых условий хранения. В девяти образцах найдены дрожжи, в четырех – плесень. Кишечная палочка обнаружена в твороге «Буренкино» и «Добрая Буренка». Специалисты Роскачесвта отмечают, что любое количество этой бактерии в пищевой продукции недопустимо.

Роскачество протестировало творог на наличие в них антибиотиков тетрациклиновой группы, левомицетина (хлорамфеникола), пенициллина, метронидазол. В результате следы препаратов были обнаружены в 17 товарах. Правда, их содержание не превышает нормы техрегламента, поэтому формально производители не являются нарушителями.

Зато недопустимое количество антибиотиков найдено в брендах «Чабан» и «БМК» (левомицетин), «Веселый луг» (левомицетин и пенициллин). Эти товары помещены в категорию «с нарушениями».

Исследование показало, что фальсификация растительными жирами не носит массовый характер. Лишь в трех случаях выявлено разбавление молочных жиров. Причем, у нарушителей жирность достигла 21%

«Если вместо 9% мы видим 21% — это наверняка фальсификация. Ведь в твороге, при замене молочного жира дешевым растительным, жирность увеличивается в первую очередь. А это главный сигнал о растительной природе сырья. В таком образце будут и фитостерины, и иной жирнокислотный состав. Пример того образца, где выявлен 21% жира при заявленных 9% – тому явное подтверждение», – объяснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России, кандидат технических наук Лариса Абдуллаева.

Также в ходе исследования эксперты изучали количество молочнокислых бактерий. Согласно нормам, их должно быть не менее миллиона. Оказалось, что только в трех случаях из 44 количество полезных бактерий было понижено, однако, учитывая несовершенство методической базы, это не может считаться нарушением.