Под Волгоградом на федеральной трассе водители высказались о работе ГИБДД

В Волгоградской области дорожные полицейские провели очередной мониторинг общественного мнения о деятельности сотрудников Госавтоинспекции.

Опрос водителей проходил на стационарном посту ДПС на федеральной трассе «Волгоград – Каменск–Шахтинский» на территории Калачевского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники ДПС интересовались мнением не только о работе дорожных полицейских, но и о качестве дорог в нашем регионе.

В ходе опроса водители могли пообщаться с руководителями областного ГИБДД, задать вопросы и поделиться мнением, как сделать дороги более безопасными.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Участников дорожного движения также попросили заполнить анонимные анкеты по противодействию коррупции. Их анализ поможет составить объективную картину об отношении граждан к службе ГИБДД, выявить имеющиеся недостатки.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Полицейские отметили, что большинство водителей, которые не в первый раз едут по Волгоградской области, отметили, что дороги в регионе стали лучше. О работе сотрудников полиции они отзывались положительно, отмечая, что в сложных ситуациях на дороге всегда можно рассчитывать на помощь автоинспекторов.