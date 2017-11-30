Под Волгоградом на федеральной трассе водители высказались о работе ГИБДД
Опрос водителей проходил на стационарном посту ДПС на федеральной трассе «Волгоград – Каменск–Шахтинский» на территории Калачевского района.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники ДПС интересовались мнением не только о работе дорожных полицейских, но и о качестве дорог в нашем регионе.
В ходе опроса водители могли пообщаться с руководителями областного ГИБДД, задать вопросы и поделиться мнением, как сделать дороги более безопасными.
Участников дорожного движения также попросили заполнить анонимные анкеты по противодействию коррупции. Их анализ поможет составить объективную картину об отношении граждан к службе ГИБДД, выявить имеющиеся недостатки.
Полицейские отметили, что большинство водителей, которые не в первый раз едут по Волгоградской области, отметили, что дороги в регионе стали лучше. О работе сотрудников полиции они отзывались положительно, отмечая, что в сложных ситуациях на дороге всегда можно рассчитывать на помощь автоинспекторов.
Всем посетителям мобильной приемной на посту ДТП были вручены памятки-листовки о безопасности дорожного движения. Им также напомнили, что о конфликтных ситуациях с инспекторами ГИБДД нужно сообщать по телефону доверия МВД в регионе: 8 (844) 230-44-44.
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