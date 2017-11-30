Незваный гость: в детских садах запрещают Дедов Морозов

Сразу в четырех регионах России местные власти запретили звать на утренники Дедов Морозов. Добрый волшебник не появится в дошкольных учреждениях Новосибирска, Кирова, Самары и Казани.

Читать стихи, кричать «елочка, гори», рассказывать свои желания придется Снегурочкам. Именно к ним переходит столь почетная миссия.

А что же Дед Мороз? Неужели главный герой праздника, которого так ждут все ребята, не справлялся со своей работой?

Справлялся, претензий к Дедушке у детишек нет, а вот у представителей местной власти и психологов вопросы есть. Как сообщает inkazan.ru, по мнению чиновников, выступления на утренниках попадают под категорию «Организация массовых мероприятий», что обязывает артистов выплачивать 400 рублей за одну группу администрации учреждения. Причем в Казани и Самаре подобная практика связана еще и с антикоррупционной борьбой. Родителям не разрешают скидываться на оплату работы актеров, так как это можно расценить за поборы со стороны администрации детского сада.

Фото: te.ua

Психологи Новосибирска считают, что Дед Мороз может вызвать у детей отрицательные эмоции. Есть исследования, подтверждающие, что персонаж вполне способен напугать ребенка своим видом. Только представьте: высокий незнакомый дядя, пол-лица закрыто густой бородой спрашивает малыша грозным басом: «Хорошо ли ты себя вел в этом году?». Так что лучше обойтись улыбчивой Снегурочкой.

Самодеятельность нынче не в цене. Чтобы дедушки или папы Морозы могли «тамадить», им необходимо сделать санитарную книжку и справку об отсутствии судимости. Иначе в группу не пройти — таковы строгие правила и появились они не вчера.