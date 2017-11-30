На полигоне Капустин Яр «проверили» систему С-400 «Триумф» для Крыма
Сегодня, 09:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ function.mil.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На военном на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области, прошли первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Боевые расчеты зенитчиков успешно выполнили поставленную задачу – поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
Кроме того, был совершен многокилометровый марш на технике, чтобы протестировать систему С-400 «Триумф» на виброустойчивость при движении по разным видам дорог и на различной скорости.
Также расчеты успешно отработали норматив по переводу техники из походного положения в боевое.
В скором времени новый комплекс будет отправлен в Крым для защиты воздушного пространства России.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей