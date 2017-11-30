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На полигоне Капустин Яр «проверили» систему С-400 «Триумф» для Крыма
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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C 400 s

На полигоне Капустин Яр «проверили» систему С-400 «Триумф» для Крыма

Сегодня, 09:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ function.mil.ru
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