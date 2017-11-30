На полигоне Капустин Яр «проверили» систему С-400 «Триумф» для Крыма

На военном на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области, прошли первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Боевые расчеты зенитчиков успешно выполнили поставленную задачу – поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Кроме того, был совершен многокилометровый марш на технике, чтобы протестировать систему С-400 «Триумф» на виброустойчивость при движении по разным видам дорог и на различной скорости.

Также расчеты успешно отработали норматив по переводу техники из походного положения в боевое.