Лучшей сельской семьей года в России стали супруги Долматовы из Старой Полтавки

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса «Семья года 2017».

Мероприятие прошло в концертном зале «Измайлово». Как сообщает ИА «НовостиВолгограла.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета соцзащиты Волгоградской области, среди победителей была и семья из Старополтавского района. Супруги Юрий и Анна Долматовы одержали победу в номинации «Сельская семья».

Кстати, это не первая победа волгоградских семей в масштабном федеральном конкурсном проекте - в прошлом году высшую награду в номинации конкурса «Золотая семья России» получила супружеская пара Александра и Зинаиды Кузминых из Кировского района Волгограда.

Победители этого года семья Долматовых являются образцом любящей, трудолюбивой и социально-активной семьи. Юрий и Алла вместе уже более 40 лет. Глава семьи 32 года возглавляет крупное сельскохозяйственное производство по выращиванию, переработке и хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур. Кроме того, он является меценатом, участвует в благотворительных мероприятиях и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья.

Анна Долматова много лет работает в школе и руководит танцевальным коллективом. У пары двое взрослых детей и пятеро внуков.