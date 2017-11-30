Лучшей сельской семьей года в России стали супруги Долматовы из Старой Полтавки
Мероприятие прошло в концертном зале «Измайлово». Как сообщает ИА «НовостиВолгограла.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета соцзащиты Волгоградской области, среди победителей была и семья из Старополтавского района. Супруги Юрий и Анна Долматовы одержали победу в номинации «Сельская семья».
Кстати, это не первая победа волгоградских семей в масштабном федеральном конкурсном проекте - в прошлом году высшую награду в номинации конкурса «Золотая семья России» получила супружеская пара Александра и Зинаиды Кузминых из Кировского района Волгограда.
Победители этого года семья Долматовых являются образцом любящей, трудолюбивой и социально-активной семьи. Юрий и Алла вместе уже более 40 лет. Глава семьи 32 года возглавляет крупное сельскохозяйственное производство по выращиванию, переработке и хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур. Кроме того, он является меценатом, участвует в благотворительных мероприятиях и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья.
Анна Долматова много лет работает в школе и руководит танцевальным коллективом. У пары двое взрослых детей и пятеро внуков.
Одержать победу в столь крупном федеральном конкурсе было непросто и потому крайне почетно. В этом году в нем приняли участие 85 семей от каждого региона страны по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России». Только на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» на звание «лучшей семьи» соревновались 53 семьи Волгоградской области.
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