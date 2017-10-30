Волгоградский коммерсант утаивал налоги и не платил зарплату сотрудникам

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «Фирма Авто». Коммерсант пойдёт под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов и невыплате зарплаты сотрудникам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в 2013-2014 годах предприниматель систематически вносил ложные сведения в налоговые декларации; за счёт этого ему удалось утаить более 47 млн рублей выплат по НДС. Для своих мошеннических махинаций коммерсант использовал подставные фирмы, которые якобы привлекал в качестве субподрядчиков. На самом деле эти организации никаких работ не производили.

При этом делиться со своими работниками «сэкономленными» деньгами бизнесмен не спешил. В 2015 году он почти полгода не платил зарплату четырём сотрудникам; общая сумма задолженности превысила 330 тысяч рублей.