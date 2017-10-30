Волгоградский коммерсант утаивал налоги и не платил зарплату сотрудникам
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в 2013-2014 годах предприниматель систематически вносил ложные сведения в налоговые декларации; за счёт этого ему удалось утаить более 47 млн рублей выплат по НДС. Для своих мошеннических махинаций коммерсант использовал подставные фирмы, которые якобы привлекал в качестве субподрядчиков. На самом деле эти организации никаких работ не производили.
При этом делиться со своими работниками «сэкономленными» деньгами бизнесмен не спешил. В 2015 году он почти полгода не платил зарплату четырём сотрудникам; общая сумма задолженности превысила 330 тысяч рублей.
Преступника удалось разоблачить благодаря расследованию, проведённому региональным СУ Следственного Комитета и управлением по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по Волгоградской области. Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Предпринимателю может грозить лишение свободы на срок до шести лет; его дело будет рассматриваться в Краснооктябрьском районном суде.
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