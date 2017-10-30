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Волгоградские волонтёры строили «мосты взаимодействия» и искали Забиваку
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские волонтёры строили «мосты взаимодействия» и искали Забиваку

Сегодня, 15:34ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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