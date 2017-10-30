Волгоградские волонтёры строили «мосты взаимодействия» и искали Забиваку

В Волжском состоялся выездной семинар для участников программы подготовки городских волонтёров к чемпионату мира по футболу. Его посетили сто лидеров регионального добровольческого движения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, к участию в семинаре были допущены кандидаты в волонтёры, которые успешно прошли предварительный отбор. Для них в Волжском организовали комплексную обучающую и мотивирующую программу.

Основной упор в рамках семинара делался на командную работу: волонтёров учили грамотно действовать сообща и совместно решать возникающие проблемы. Добровольцев, которые будут работать на мероприятиях ЧМ-2018, учили «с душой» встречать туристов и болельщиков, наводить «мосты взаимодействия» и общаться с представителями разных культур. Кроме того, молодые волгоградцы приняли участие в ситуационной игре «А вы видели Забиваку?» и тренинге «Стадион — сердце игры», где в увлекательной форме познакомились с символикой чемпионата и устройством «Волгоград Арены».