Волгоградские волонтёры строили «мосты взаимодействия» и искали Забиваку
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, к участию в семинаре были допущены кандидаты в волонтёры, которые успешно прошли предварительный отбор. Для них в Волжском организовали комплексную обучающую и мотивирующую программу.
Основной упор в рамках семинара делался на командную работу: волонтёров учили грамотно действовать сообща и совместно решать возникающие проблемы. Добровольцев, которые будут работать на мероприятиях ЧМ-2018, учили «с душой» встречать туристов и болельщиков, наводить «мосты взаимодействия» и общаться с представителями разных культур. Кроме того, молодые волгоградцы приняли участие в ситуационной игре «А вы видели Забиваку?» и тренинге «Стадион — сердце игры», где в увлекательной форме познакомились с символикой чемпионата и устройством «Волгоград Арены».
Напомним, в период проведения ЧМ-2018 в Волгограде волонтёры будут задействованы в рамках девяти функциональных направлений. Всего в регионе пройдут подготовку полторы тысячи добровольцев.
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