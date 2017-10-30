Волгоградские мотострелки успешно сдали в Прудбое контрольную за год

В мотострелковой бригаде Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгограде, завершилась контрольная проверка за 2017 учебный год. Она проводилась в течение недели на полигоне Прудбой.

Контрольные занятия с подразделениями проводились под руководством офицеров штаба ЮВО. Были выполнены стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, командование оценивало боевую готовность подразделений, уровень боевой выучки по огневой, тактической, инженерной, строевой, физической и специальной подготовкам. Во внимание принимались навыки вождения боевых машин, знания по радиационной, химической и биологической защите.

Более 50% личного состава подразделений выполняли упражнения и нормативы в ночное время суток с использованием приборов и прицелов ночного видения.

В это же время было проверено состояние более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, состояние воинской дисциплины и правопорядка, качество организации всестороннего обеспечения деятельности войск.