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Волгоградские мотострелки успешно сдали в Прудбое контрольную за год
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские мотострелки успешно сдали в Прудбое контрольную за год

Сегодня, 18:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/  structure.mil.ru
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