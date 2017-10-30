В Волжском зажгут лампады в память о жертвах репрессий
Здесь традиционно соберутся члены общества реабилитированных жертв незаконных политических репрессий. Также в мероприятии примут участие представители городской администрации, совета ветеранов, общественных и молодежных организаций.
Перед собравшимися выступят почетные гости и свидетели тех далеких событий. После чего состоится церемония возложения венков и цветов. Волонтеры поставят к подножью памятника зажженные лампады, сообщили ИА «НовостиВолгограда.юру» в пресс-службе мэрии Волжского.
В завершении мероприятия волжане запустят в небо воздушные шары в память о погибших в годы репрессий.
Памятник жертвам политических репрессий был установлен в городе Волжском в 2000 году. Он находится в парке «Волжский» за гостиницей «Ахтуба». Скульптурная композиция включает в себя фигуры трёх людей, запрокинувших головы к небу.
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