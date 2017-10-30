В Волжском зажгут лампады в память о жертвах репрессий

В понедельник, 30 октября, во Всероссийский День памяти жертв политических репрессий, в Волжском в 10 утра пройдет церемония возложения цветов к памятнику невинно осужденным.

Здесь традиционно соберутся члены общества реабилитированных жертв незаконных политических репрессий. Также в мероприятии примут участие представители городской администрации, совета ветеранов, общественных и молодежных организаций.

Перед собравшимися выступят почетные гости и свидетели тех далеких событий. После чего состоится церемония возложения венков и цветов. Волонтеры поставят к подножью памятника зажженные лампады, сообщили ИА «НовостиВолгограда.юру» в пресс-службе мэрии Волжского.

В завершении мероприятия волжане запустят в небо воздушные шары в память о погибших в годы репрессий.