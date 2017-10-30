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В Волжском зажгут лампады в память о жертвах репрессий
Сюжеты:
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20170403 194112

В Волжском зажгут лампады в память о жертвах репрессий

Сегодня, 09:13ОбществоСтанислав ЛопатинФото: astreparh.ru
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