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В Волгограде прошел литературный вечер в поддержку хирурга, поэта, художницы
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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74880 uchastniki kluba zlatoust na blagotvoritelnom vechere posvyacshennom dare tutovoj

В Волгограде прошел литературный вечер в поддержку хирурга, поэта, художницы

Сегодня, 10:11ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба ВолгГМУ
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