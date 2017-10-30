В Волгограде прошел литературный вечер в поддержку хирурга, поэта, художницы

Волгоградская библиотека для молодежи собрала поклонников творчества Дарьи Ксендозовой. Так студенты поддержали талантливую волгоградку, нуждающуюся в помощи.

В Волгоградской области Дарью Ксендозову знают как врача-хирурга, поэта и создателя картин. Она окончила лечебный факультет ВолгГМУ и 7 лет работала по специальности, помогая людям.

Теперь ей самой нужна помощь - девушка борется с тяжелой болезнью. Участники литературного клуба «Златоуст» медуниверситета, основателем которого стала Дарья, собрались вместе, чтобы поддержать наставницу.

Ребята читали стихи Дарьи и записали видеообращение, адресованное студентам и выпускникам ВолгГМУ, врачам и просто небезразличным людям с просьбой принять участие в судьбе волгоградки. Ролик будет размещен на интернет-ресурсах медицинского сообщества.

«Все вместе мы сможем помочь замечательной девушке, талантливому доктору вернуться к прежней активной жизни и спасать жизни ее пациентов!» – сказано в ролике.