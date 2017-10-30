В Волгограде обсудили ситуацию на рынке ритуальных услуг

В прокуратуре Волгоградской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. Его главной темой стало положение на рынке ритуальных услуг в Волгограде и Волжском.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной антимонопольной службы по региону, в обсуждении приняли участие представители правоохранительных и надзорных ведомств, а также вице-губернатор Александр Сиваков, бизнес-омбудсмен Ольга Устинова и члены местного делового сообщества. В качестве главного докладчика выступал руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.

В своём докладе глава антимонопольного управления напомнил о ряде серьёзных проблем на ритуальном рынке региона и подчеркнул, что сложившееся на нём положение даёт возможность говорить о криминальной монополизации данной сферы. Роман Лучников также предложил ряд мер, направленных на развитие конкуренции среди похоронных компаний и оздоровление рыночной ситуации. Его идеи были приняты к рассмотрению рабочей группой.