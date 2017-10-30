В Ставрополе казаки, возмущенные позицией атамана, предложили его выпороть

В Ставрополе атаман «Кавказской казачьей линии» Сергей Попов вызвал негодование казаков после того, как в соцсети выступил против памятника казакам-хоперцам.

Он заявил, что установка памятника казакам-основателям Ставрополя – это «уничтожение» исторического наследия русского города, сообщает информационные агентство NewsTracker.

Представители казачества уже высказывают недовольство поведением атамана «Кавказской казачьей линии», который в прошлом году также выступал против реконструкции Александровской площади и прилегающего к ней сквера.

Казаки не понимают, чем обоснована такая общественная позиция атамана. Ведь именно хоперские казаки основали станицу Ставропольскую в 1777 году как одну из крепостей Азово-Моздокской укрепленной линии.

Памятник был открыт на 240-летие краевого центра. Он воздвигнут по инициативе самих казаков на том самом месте, где была основана станица Ставропольская.

Деньги обирали сообща, организовав специальный фонд, куда вошли все четыре казачьих общества, действующих в городе. Поэтому и высказывания атамана «Кавказской казачьей линии» Сергея Попова вызвало общее возмущение.