В День народного единства волгоградцев порадует песнями МакSим

В Волгограде в День народного единства состоится открытие новой городской зоны досуга и отдыха, расположенной рядом с недавно открывшимся интерактивным музеем «Россия - моя история»

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, 4 ноября здесь пройдет большая праздничная программа, которая начнется в 15:00. Волгоградцы и гости города смогут принять участие в интерактивных площадках историко-патриотической тематики, посетить выставку «Город мастеров», попробовать вкуснейшие блины и выпечку, блюда из мяса и согреться горячим чаем. Кроме того, все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу, которая будет готовиться на развернувшейся здесь же полевой кухне.

На специально установленной сцене будут проходить выступления лучших творческих коллективов Волгограда. А настоящей звездой праздника станет популярная певица МакSим, которая поздравит горожан с Днем народного единства своими песнями.