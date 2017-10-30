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Станицу Нехаевскую в честь хлеборобов украсил сноп колосьев
Сюжеты:
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Станицу Нехаевскую в честь хлеборобов украсил сноп колосьев

Сегодня, 12:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: nehaevadm.ru
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