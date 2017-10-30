Станицу Нехаевскую в честь хлеборобов украсил сноп колосьев
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Нехаевского района, он представляет собой золотистый сноп и рушник с караваем. Постамент украшает табличка с выгравированными словами: «Хлеб всему голова – в доме, в поле, в державе!». Это тот самый девиз, по которому живут труженики села.
Памятник главному символу крестьянского труда – хлебу - в России наперечет, сказал на церемонии открытии памятника заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев.
- Сегодня в областном каравае находится 180 тысяч тонн нехаевского зерна, - подчеркнул вице-губернатор.
Открытие памятника хлебу стало настоящим праздником для жителей станицы Нехаевской. Со своими песнями для них выступил ансамбль «Казачий круг».
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