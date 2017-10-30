Станицу Нехаевскую в честь хлеборобов украсил сноп колосьев

В центре станицы Нехаевской состоялось торжественное открытие памятника хлебу. Событие было приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Нехаевского района, он представляет собой золотистый сноп и рушник с караваем. Постамент украшает табличка с выгравированными словами: «Хлеб всему голова – в доме, в поле, в державе!». Это тот самый девиз, по которому живут труженики села.

Памятник главному символу крестьянского труда – хлебу - в России наперечет, сказал на церемонии открытии памятника заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев.

- Сегодня в областном каравае находится 180 тысяч тонн нехаевского зерна, - подчеркнул вице-губернатор.