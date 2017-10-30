Правительство установило приоритет проезда перекрестка с круговым движением

В понедельник, 30 октября, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал сразу два постановления, вносящие поправки в Правила дорожного движения (ПДД).

Один из документов, разработанный Минтрансом России, касается применения «вафельной» разметки на перекрестках, которые считаются самыми проблемными участками на дорогах.

«Во многом такая ситуация обусловлена нарушением участниками дорожного движения пункта 13.2. Правил, в соответствии с которым запрещается выезд на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынуждает водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», – поясняется в постановлении.

Теперь для повышения безопасности предлагается на сложных перекрестках наносить специальную дорожную разметку «Зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрестка.

Другим постановлением глава кабинета министров устанавливает приоритетность проезда перекрестка с круговым движением.

Инициатор этого документа – МВД России – отмечает, что сегодняшние нормы, определяющие порядок проезда перекрестков с круговым движением неоднозначно воспринимаются водителями, и это приводит к образованию заторов. Схемы проезда разнятся не только в регионах, но, бывает, даже в одном городе.

Теперь же приоритет получат те водители, которые движутся по кругу, как это существует практически во всех европейских странах.