От кафе до аксессуаров: в регионе выбрали лучших молодых предпринимателей

В Волгоградской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, четыре победителя - Алексей Григорьев, Оксана Терновская, Максим Детин и Дмитрий Зайцев - представят наш регион на финальном этапе конкурса, который состоится в Москве.

Жюри в составе президента Волгоградской торгово-промышленной палаты, известных предпринимателей, представителей областных комитетов по молодежной политике и экономической политике и развитию, победители конкурса «Молодой предприниматель России» прошлых лет, оценивали нынешних участников по таким критериям, как управленческие способности, инновационный подход, социальная значимость бизнеса, финансовые показатели, перспективы развития и роста бизнеса.

В итоге Алексей Григорьев стал лучшим в номинации «Производство года», победив с проектом по разведению крупного рогатого скота и развитию сельскохозяйственной отрасли региона. Оксана Терновская стала лучшей в номинации «Открытие года», представив проект по производству аксессуаров, а первенство в номинации «Социальный бизнес года» досталось Максиму Детину — руководителю антикафе «Посиделки». «Работодателем года» стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев с проектом по добыче строительного и декоративного камня.