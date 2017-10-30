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От кафе до аксессуаров: в регионе выбрали лучших молодых предпринимателей
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От кафе до аксессуаров: в регионе выбрали лучших молодых предпринимателей

Сегодня, 17:02ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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