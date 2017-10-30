Краснооктябрьский район на полтора дня останется без воды
Сегодня, 18:30ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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В Краснооктябрьском районе подключат новый водовод. Во вторник и среду компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по присоединению участка диаметром 500 мм в действующую водопроводную сеть по переулку Вязниковский от ул. М. Еременко до перехода через реку Мечетка.
Подачу воды временно ограничат с 7 утра 31 октября до 21:00 часа 01 ноября. Отключение коснется следующих адресов: дома № 14а-40, 23-49 по улице Муромской и дома №20-30 по улице Саратовской.
Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра.
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