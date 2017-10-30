Краснооктябрьский район на полтора дня останется без воды

В Краснооктябрьском районе подключат новый водовод. Во вторник и среду компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по присоединению участка диаметром 500 мм в действующую водопроводную сеть по переулку Вязниковский от ул. М. Еременко до перехода через реку Мечетка.

Подачу воды временно ограничат с 7 утра 31 октября до 21:00 часа 01 ноября. Отключение коснется следующих адресов: дома № 14а-40, 23-49 по улице Муромской и дома №20-30 по улице Саратовской.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.