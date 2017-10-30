Фильм Елены Исинбаевой: волгоградцы смотрят трейлер с комом в горле

Сегодня вечером состоится премьера короткометражного фильма «Сергей не один» именитой спортсменки Елены Исинбаевой. Двукратная олимпийская чемпионка пообещала, что в общем доступе картина появится сегодня на страничке ее благотворительного фонда в социальных сетях.

Пока что на стене группы зрители смотрят трейлер – его загрузили на выходных. Комната, краски, кисти, холсты и яркие картины. Кажется, что осенние пейзажи написаны рукой мастера. Мазки, смешение цветов – все в своей авторской манере.

- Моя болезнь – артрогрипоз. Это когда верхние и нижние конечности не работают, - звучит голос за кадром.

О своем недуге говорит главный герой – Сергей. По тропинкам сквера мальчика везут на инвалидной коляске. Картины он пишет, держа кисть в зубах.

С Сергеем Ярославцевым Елена Исинбаева познакомилась этой весной, когда открывала в Новочеркасском доме-интернате для детей с физическими недостатками новую спортивную площадку. Несгибаемый характер и талант мальчика настолько покорили прославленную спортсменку, что она решила сделать Сергея героем фильма.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выступила в качестве идейного вдохновителя и продюсера короткометражки. «Сергей не один» - это фильм о мужестве, силе духа и безграничных человеческих возможностях. Обращение ко всем, кто желает найти мотивацию двигаться вперёд», - говорится в официальной группе благотворительного фонда Елены Исинбаевой в соцсети.

- Я боюсь остаться один, - эта фраза становится финальной точкой трейлера. Его посмотрели уже почти 16 тысяч человек. «Такой короткий ролик, но уже так сильно задевает все внутри. Очень хочу посмотреть полную версию фильма», «Сильные эмоции. В горле стоит комок, но полную версию посмотрю обязательно», - поделились впечатлением волгоградцы.

19:30 – время премьеры. И этого часа сейчас ждут тысячи человек.

Напомним, благотворительный фонд Елены Исинбаевой реализует несколько проектов, целью которых является помощь детям. Один из них - традиционный красочный забег. На средства, собранные участниками, уже удалось организовать двухдневный спортивный праздник для 150 детей и детских домов Волгоградской области, а в 2016 году построена спортивная площадка на территории Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения.