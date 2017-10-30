Дождливая погода в Волгограде заставит носить с собой зонт

Новая рабочая неделя продолжает период осенних дождей – от кратковременных до сильных.

Поэтому зонтики дома не стоит забывать. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в начале недели, помимо дождей, сохранится относительно высокая, для конца октября, температура, но со вторника начнется ее понижение.

30 октября в понедельник в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 6-11м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +3...+8ºС; днем +8...+13ºС.

Во вторник 31 октября сохранится дождливая погода: ночью и днем в большинстве районов региона пройдут дожди от слабых до умеренных. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 12-17 м/с, местами порывы достигнут до 22-27 м/с. С последнего дня октября температура воздуха начнет свое понижение и уже ночью будет +1...+6ºС, а днем +5...+10ºС.

В среду 1 ноября в регионе по-прежнему будут идти дожди - от слабых до умеренных. Ветер ночью юго-западный 12-17 м/с, а днем западный 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью понизится до нулевой отметки, а днем будет +3...+8ºС.

В Волгограде 30 октября будет переменная облачность и пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью +6…+8ºС, днем будет +10...+12ºС.

Во вторник 31 октября в областном центре ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный, днем его порывы достигнут до 21-26 м/с. Температура воздуха составит ночью +2…+4ºС, днем +7...+9ºС.