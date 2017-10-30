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Дождливая погода в Волгограде заставит носить с собой зонт
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Дождливая погода в Волгограде заставит носить с собой зонт

Сегодня, 07:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: chibis6.wordpress.com
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