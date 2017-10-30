Деньги счёт любят: Центробанк повышает финансовую грамотность россиян

Уже более чем в ста двадцати школах по всей России преподаются основы финансовой грамотности. К концу года их количество планируется увеличить до пяти сотен.

Проект, подготовленный по инициативе Центробанка, уже реализуется в 72 регионах страны. Его авторы уверены: умение правильно обращаться с деньгами — необходимое качество для современного человека.

Как сообщает издание NashGorod.ru, учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» был подготовлен полтора года назад. В него входят учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. «Комплект одобрен Минобрнауки России и рекомендован школам, где начато преподавание финансовой грамотности. При поддержке Банка России в Академии повышения квалификации работников образования Минобрнауки России также организован обучающий курс, который прослушали уже более 300 методистов и тьюторов», — пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. В будущем уроки финансовой грамотности планируется внедрить в каждой российской школе.

Лет двадцать назад о «финансовой грамотности» рассуждали только профессиональные экономисты — для большинства граждан эти слова ничего не значили, а все рекомендации по обращению с деньгами ограничивались парой банальных советов. Однако теперь, в эпоху доступных кредитов, повсеместного распространения банковских карт и онлайн-платежей, умение управлять своими расходами — важный жизненный навык, отсутствие которого чревато серьёзными трудностями. Более того, в наши дни правильно обращаться с деньгами стало даже сложнее: прогресс принёс с собой много новшеств, разобраться с которыми без внимательности и разумного подхода весьма непросто.

Фото: bitcrypt.online

Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил, с помощью которых можно легко увеличить свою финансовую устойчивость: вести учёт доходов и расходов, не тратить больше суммы заработка, избегать спонтанного оформления кредитов и всегда откладывать сбережения «на чёрный день». Кроме того, специалисты рекомендуют активнее использовать финансовые инструменты для накопления денег, а также чётко представлять себе, где можно получить важную информацию и куда обращаться в случае нарушения своих прав.

Чтобы кошелёк не пустовал

Фото: pozitifno.su

Одна из наиболее распространённых ошибок, допускаемых россиянами — отсутствие контроля над доходами и расходами. По данным фонда «Общественное мнение», каждый десятый житель страны вообще не ведёт учёт заработанных и потраченных денег, ориентируясь в своих приобретениях лишь на сиюминутные желания. Такое небрежное отношение к собственным средствам часто приводит к существенным финансовым потерям.

По словам специалистов, спонтанные решения сходить в кафе, купить новую одежду на распродаже или посмотреть фильм в кинотеатре не столь безвредны, как может показаться. Из таких незапланированных расходов к концу года у многих россиян складываются пятизначные суммы затрат. Поэтому лучше чётко представлять себе, на что действительно нужно потратить деньги, и продумывать приобретения заранее. Эксперты уверяют, что за год можно, не отказываясь от развлечений, сэкономить за счёт отказа от «случайных» покупок до 40 тысяч рублей.

Спастись от необоснованных трат можно, если начать вести личный бюджет. Но далеко не все россияне следуют этому совету. По данным Агентства финансовых исследований, лишь 42% граждан учитывают свои доходы и расходы, а регулярно откладывают средства «на чёрный день» и того меньше — 16%. Больше половины заработанных денег (57%) жители России тратят на самые основные потребности: продукты, оплату услуг ЖКХ и транспорт. Остальные 43% трат приходятся на второстепенные статьи расходов — одежду, лекарства, мебель, развлечения и так далее.

Самый простой способ начать планировать свой бюджет — установить специальное приложение на смартфон. Сейчас уже существует много вариантов этих программ, причём большинство из них автоматически распознают СМС-сообщения от «мобильного банка», а в некоторых свои расходы могут отмечать сразу несколько человек. К тому же многие из таких «помощников» могут давать пользователю советы по оптимизации бюджета: они подсказывают, на какие необязательные покупки можно тратить меньше денег.

— У меня есть хобби, связанное с определёнными регулярными затратами. Поначалу я не понимал, как так выходит, что при не самой скромной зарплате мне периодически не хватает денег на важные приобретения, — говорит волгоградец Василий П.. — В какой-то момент я начал подозревать, что трачу на своё любимое увлечение слишком много денег. Но текущие расходы я никогда нигде не записывал, так что проверить свою догадку не мог. Знакомый рассказал мне про приложение для «Андроида», которое автоматически записывает все траты. Я решил его установить — и оно сразу мне подсказало, что в некоторые месяцы я тратил на хобби почти четверть своих доходов! С того момента я начал планировать бюджет. Удалось так всё сообразить, что и увлечение не забросил, и расходы снизил, и даже кое-какие сбережения образовались.

Отметим, что наиболее популярные приложения для построения личного или семейного бюджета перечислены на сайте Центробанка по финансовой грамотности.

Какие ваши доказательства?

Фото: dalmatovo.tv

Учитывая легкомысленное отношение россиян к своим финансам, нет ничего удивительного, что многие попадают в сложные ситуации из-за собственной беспечности. Почти у каждого из нас есть знакомый, который испытывал сложности с погашением кредита или вынужден был занимать деньги «до получки». И многие из них сталкивались с тем, что ошибки допускают не только люди, но и крупные финансовые организации — банки, страховые компании и т.д. От этих затруднений также нужно уметь защищаться.

Специалисты советуют всегда сохранять все документы при совершении любой серьёзной денежной операции. Например, если вы успешно погасили банковский кредит, возьмите об этом справку и храните её как минимум три года. Это повысит вашу благонадёжность в глазах других финансовых организаций и поможет избежать сложностей в случае возникновения какой-нибудь ошибки.

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Особенно пригодятся собранные документы, если банк, которому вы доверили свои сбережения, лишится лицензии. Недобросовестные банкиры часто не регистрируют вклады граждан в базе данных, чтобы не выплачивать страховку в случае потери лицензии. Но если у вас сохранится договор с банком, вы получите хороший аргумент в свою пользу и сможете потребовать деньги обратно.

«Подушка безопасности» спасёт при финансовой аварии

По словам экспертов, одна из самых распространённых ошибок россиян — отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. Финансисты настаивают: личный «резервный фонд» обязательно должен быть у каждого. Отложенные «на чёрный день» сбережения позволят избежать неприятных сюрпризов, связанных с необходимостью срочных трат.

Начинать формирование своей финансовой «подушки безопасности» лучше с небольших сумм — по 5-10% от ежемесячного заработка. Деньги лучше всего хранить на депозитарном счёте в банке с хорошей репутацией — тогда они будут надёжно защищены и не подвергнутся инфляции.

К выбору банка стоит подойти с умом. Для начала лучше убедиться, что кредитная организация участвует в системе обязательного страхования вкладов и предлагает разумные проценты. Не нужно думать, будто чем выше предложенный процент, тем лучше банк. Напротив, это повод задуматься о надёжности финансового учреждения.

Финансовой грамоте учатся с детства

Фото: wellf.ru

Экономисты и психологи сходятся во мнении, что прививать детям основы обращения со сбережениями можно и нужно. Очень важно формировать разумное отношение к деньгам с юных лет — именно для этого в школах и вводится курс финансовой грамотности.

Как ни странно, во многих российских семьях с детьми о деньгах говорить не принято: эту тему часто считают «слишком взрослой», неудобной или сложной. В итоге подростки, не получившие вовремя нужных знаний, оказываются восприимчивы к различным популярным заблуждениям. Впоследствии такие молодые люди нередко оказываются бессильны перед финансовыми проблемами: именно из-за нехватки навыков обращения с деньгами молодёжь обзаводится неподъёмными кредитами, несёт свои сбережения в финансовые пирамиды или беззаботно берёт микрозаймы под неприемлемый процент.

Поэтому эксперты советуют как можно раньше объяснить ребёнку, что деньги — это полезный, но ограниченный ресурс, к которому следует относиться спокойно и взвешенно. Помочь в этом могут советы профессиональных педагогов, которые можно найти на специальных сайтах.

Фото: letip.ru

Благодаря инициативе Центробанка финансовое просвещение пришло и в российские школы. Обращаться с личными сбережениями юных граждан будут учить с пятого по одиннадцатый класс.

— Сейчас на федеральном уровне готовятся изменения в образовательный стандарт, которые предусматривают включение основ финансовой грамотности в учебную программу в качестве обязательного элемента. При участии Министерства финансов и Центробанка подготавливаются учебники, по которым будет вестись преподавание. Те учебники, которые уже напечатаны, разосланы по образовательным учреждениям, и в школах периодически проводятся занятия по финансовой грамотности, — пояснил Александр Алмосов, декан факультета государственного и муниципального управления Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО «РАНХиГС». — Сейчас основы финансовой грамотности преподаются примерно в 180-200 школах Волгоградской области, преимущественно в форме факультативных занятий. Преподают эту дисциплину либо специально обученные тьюторы, либо учителя, прошедшие двухнедельные курсы на базе регионального методического центра, который действует в нашем вузе. Сейчас к преподаванию основ финансовой грамотности в школах, средне-специальных и высших образовательных учреждениях по всей Волгоградской области готовы около полутора тысяч педагогов.

Пока что азы финансовой грамотности — факультативный элемент учебной программы в волгоградских школах, однако уже в ближайшее время этот предмет станет обязательным и будет «вплетён» в курс обществознания.

Частный инвестор — это звучит гордо

Фото: nexthome.yp

Планирование расходов, составление личного бюджета и наличие накоплений — только первые шаги в освоении всех финансовых тонкостей. Научившись азам обращения с деньгами, можно задуматься о том, как заставить свои сбережения работать.

Сейчас на рынке есть достаточно финансовых инструментов, с помощью которых при желании можно извлекать из своих вложений до 50% прибыли. Впрочем, любой экономист знает, что доходность всегда тесно взаимосвязана с риском: чем выше процент, тем рискованнее инвестиции. Это правило распространяется и на вклады, и на ценные бумаги.