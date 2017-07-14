Жители региона впервые отметят день памяти Усть-Медведицкой игумении

3 августа в Волгоградской области впервые будет отмечаться день памяти преподобной Арсении, игумении Усть-Медведицкой.

В 2016 году Священный Синод Русской Православной Церкви причислил игумению Арсению (Себрякову) к лику святых для местного почитания в Волгоградской митрополии. Тогда же было принято решение 3 августа, в день ее преставления, совершать поминовение в честь преподобной Арсении Усть-Медведицкой.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, церковнослужители и представителей светской власти считают, что день памяти преподобной Арсении станет одним из главных праздников Волго-Донского края.

Анна Михайловна Себрякова родилась 3 июля 1833 года в богатой и знатной семье помещика Донской области. В возрасте семнадцати лет Анна поступила в Усть-Медведицкий монастырь, который находится на территории нынешней Волгоградской области. Вначале девушка трудилась на общих послушаниях и занималась иконописанием. В 1862 году Арсения была назначена казначеей монастыря, а после кончины игумении — настоятельницей. В 1864 году она была возведена в сан игумении.

Ее попечением в монастыре была открыта четырехклассная школа для девочек, построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери, обновлен и украшен Преображенский собор, основан скит с церковью во имя преподобной Марии Египетской.

Скончалась игумения Арсения от болезни в Саровской пустыни 3 августа 1905 года. Погребена в Арсеньевской церкви Усть-Медведицкого монастыря.

После ее кончины множество паломников стали посещать Усть-Медведицкую обитель. Существует множество рассказов о благодатной помощи игумении Арсении. Наиболее часто встречаются свидетельства об исцелении женщин от бесплодия: описаны 65 случаев исцелений, ряд из которых признаны врачами невозможными при помощи современных средств медицины.