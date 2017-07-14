Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
0 02 05 a511c6cc647fee3022843894c54e5cb974f733edb6131e8045b8a471e78384e9 full
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Сегодня, 14:49ОбществоМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград