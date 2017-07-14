Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»

Вслед за корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» пожарить яичницу на солнце решили дачники Ворошиловского района. Вооружились сковородкой, электронным термометром, продуктами и засняли процесс на видеокамеру. Получилось некое гастрономическое приглашение для туристов.

«Добро пожаловать в Волгоград!» - говорят авторы эксперимента, разбивая два куриных яйца на раскаленную поверхность. При этом измерительный прибор показывает +50 градусов Цельсия.

Глазунья если и не шкварчит, то белок явно прихватывается снизу. По словам волгоградцев, разогреть сковородку в пекле до нужной температуры удалось примерно за два часа. Рецептом могут воспользоваться не только любопытные, но и те, у кого квартире внезапно отключили газ или свет.

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И хотя погода позволяла - последние несколько недель в Волгограде печет так, что «кипит» асфальт -пользователи Интернета усомнились в чистоте эксперимента. На видео показан финальный этап, а ведь предварительно сковородку могли подержать на огне.

Что стало с глазуньей - тоже неясно. За те полминуты, которые она продержалась в кадре, сырыми остались и белок, и желток. Справились ли лучи волгоградского солнца с блюдом, полакомились ли домочадцы сытным завтраком? - приходится только гадать.

Около месяца назад корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру пошел по другому пути. Обошлось без сковородок, термометров и приправ. Яйцо готовилось в «полевых» условиях - на канализационном люке. Степень прожарки проверялась через равные отрезки времени. Полчаса на солнце прошли не зря - результат оправдал все ожидания.