В Волжском собственники восьми домов расторгли договоры со своими УК

В городе Волжском сразу восемь многоквартирных домов (МКД) отказались от услуг своих управляющих компаний.

Решения о расторжении договоров принимались на общих собраниях собственников жилья, которые проходили в очно-заочной форме, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского.

Как сообщили в мэрии, два дома расторгли договоры с управляющей компанией «Энерго-Инвест» и шесть домов – с ООО «Первая ЖК». Жильцы изъявили желание перейти под управление других компаний.

Протоколы голосований переданы в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области для проверки.