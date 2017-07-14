В Сети набирает популярность видео с голой девушкой в центре Волгограда

Накануне в соцсетях появилось видео с девушкой, которая топлесс прогулялась по центру Волгограда.

Молодую женщину в одних трусиках очевидцы сняли на свои смартфоны на Астраханском мосту. На видео не заметно, чтобы она была сильно смущена вниманием окружающих. Рядом с ней шел парень, с которым девушка о чем-то говорила во время своего дефиле.

Молодую женщину в одних трусиках очевидцы сняли на свои смартфоны на Астраханском мосту Видео Видео: Алексей Пряников, ВК, "Жесть Волгограда"

Объяснить этот поступок попытались в своих комментариях пользователи соцсетей. «Жарко просто принцессе», «Скорее всего, проиграла в карты», – к таким версиям склоняется большинство зрителей ролика.

Ну что ж, действительно, когда на улице жара в 42 градуса, хочется скинуть лишнюю одежду, но не настолько же. Поэтому версия, связанная с каким-то спором, кажется более убедительной.

Судя по ролику, который сейчас набирает популярность в Сети, девушка шагала в сторону Ворошиловского района. Как долго она продолжала путешествие в таком виде, неизвестно.