В Камышинском районе выявили 56 водителей-нарушителей

В Камышинском районе подведены итоги профилактического мероприятия «Безопасный маршрут».

Как сообщает пресс-служба администрации Камышинского района, цель профилактического проекта - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутных транспортных средств и повышение безопасности и качества работы общественного транспорта.

По итогам мероприятия инспекторами ОГИБДД МО МВД РФ Камышинский было привлечено к административной ответственности 56 водителей транспортных средств. При этом 1 водитель находился за рулем автобуса, не имея права управления транспортным средством, 9 водителей нарушили правила перевозки пассажиров, 6 водителей управляли маршрутками при наличии неисправностей и т.д.