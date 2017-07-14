Общественник Гольдер после ареста пообещал, что его дело будет публичным

Заседание суда об избрании меры пресечения для волгоградского общественника и борца за защиту прав потребителей Юрия Гольдера прошло в горячих дискуссиях подозреваемого и его адвоката, с одной стороны, и обвинения в лице прокурора и следователя районного отдела СУ СКР региона – с другой.

Адвокат Гольдера Евгения Ливанова попыталась объяснить суду, что без документов Гольдер не имеет никакой возможности покинуть пределы региона и, тем более, страны. Следователь же настаивал на аресте подозреваемого, поскольку тот может не только скрыться, но и оказать давление на свидетелей.

Свою точку зрения высказал и сам главный фигурант дела о коммерческом подкупе. Юрий Гольдер пожаловался на невыносимые для его второй группы инвалидности условия содержания в изоляторе. И подчеркнул, что даже при желании оказать давление на свидетелей не сможет, поскольку их показания в деле уже зафиксированы.

Он также изложил свою версию произошедшего. По мнению Гольдера, акты общественного контроля, которые делала его организация относительно работы сети отелей «Мартон», не имеют юридической силы, поэтому никто бы не стал платить за них фигурирующий в деле миллион рублей. Эти деньги якобы предназначались пострадавшим потребителям и передавались через экс-судью Мирошникову, которой Гольдер доверил юридическое сопровождение «сделки» с отельерами.

Однако судья Кристина Лалиева сразу подчеркнула, что детали дела будут рассматриваться позже, сейчас же выносится только вопрос о мере пресечения. После короткого перерыва она огласила решение – подозреваемый арестован до 26 сентября, указав, что обвиняется Гольдер по тяжкой статье – наказание по ней от 5 до 10 лет тюрьмы, а перечень его заболеваний не мешает поместить его под арест.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Перед тем, как конвоиры увели Гольдера из зала суда, он успел сказать журналистам, что вину не признает, намерен доказать свою невиновность и восстановить свою репутацию как общественника. И будет делать все возможное, чтобы его дело было публичным.