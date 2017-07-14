На Мамаевом кургане на верность Родине присягнули 200 новых мотострелков

В воскресенье, 30 июля, на Мамаевом кургане приняли присягу более 200 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде.

На главной высоте России новобранцы с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг и мужественно защищать страну.

Молодых солдат поздравили их родные и близкие, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе ЮВО.

После торжественного ритуала командование соединения ответило на все интересующие вопросы родственников военнослужащих, ознакомило их с жизнью и бытом подразделений.