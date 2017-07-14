На Мамаевом кургане на верность Родине присягнули 200 новых мотострелков

На главной высоте России новобранцы с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг и мужественно защищать страну.
Молодых солдат поздравили их родные и близкие, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе ЮВО.
После торжественного ритуала командование соединения ответило на все интересующие вопросы родственников военнослужащих, ознакомило их с жизнью и бытом подразделений.
Молодые солдаты, призванные этой весной, уже готовы к несению службы. В течение месяца под руководством опытных офицеров с новобранцами были проведены занятия по основным предметам обучения, в том числе огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовкам.