Волгоградские военные фельдшеры вошли в сумрак
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, в течение пяти дней около полусотни военнослужащих медицинской роты проходили специальную подготовку по теоретическим и практическим аспектам оказания срочной медпомощи. В частности, военные фельдшеры тренировались работать в тёмное время суток: в ходе тренировок искусственно создавался сумрак, в котором медикам приходилось работать с помощью карманных фонариков. На учениях волгоградские военные отработали методы срочной доврачебной помощи раненым, извлечения пострадавших из боевых машин и погрузки в санитарный транспорт.
Особое внимание в ходе учебного сбора уделялось психологической подготовке медработников: от каждого из них требовали хладнокровия и уверенности в своих действиях, чтобы в случае реальной боевой ситуации ни одна жизнь не была потеряна из-за непрофессионализма фельдшеров. С этой целью военных медиков намеренно ставили в «экстремальные» условия. Стоит отметить, что в итоге дислоцированные в Волгограде военнослужащие медицинской роты на учениях показали себя хорошо.
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