Волгоградские военные фельдшеры вошли в сумрак

В мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированном в Волгограде, прошёл учебный сбор фельдшеров и санитарных инструкторов. Медики отработали навыки оказания первой помощи солдатам в экстремальных условиях.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, в течение пяти дней около полусотни военнослужащих медицинской роты проходили специальную подготовку по теоретическим и практическим аспектам оказания срочной медпомощи. В частности, военные фельдшеры тренировались работать в тёмное время суток: в ходе тренировок искусственно создавался сумрак, в котором медикам приходилось работать с помощью карманных фонариков. На учениях волгоградские военные отработали методы срочной доврачебной помощи раненым, извлечения пострадавших из боевых машин и погрузки в санитарный транспорт.