Волгоградские театралы рублем проголосовали за Шекспира

7 декабря в Волгоградском молодежном театре пройдет первая в XII сезоне «Молодежки» премьера.

Выбранная театром для постановки пьеса является образцом бессмертной классики — это комедия Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете». ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее сообщало о ходе работы над спектаклем, постановщиком которой выступил режиссер из Санкт-Петербурга Евгений Зимин.

С выбором пьесы «Молодежка» не ошиблась - Шекспир оказался настолько востребованным автором у волгоградской публики, что она уже смела все билеты на шесть премьерных декабрьских показов!

Как заверяет питерский режиссер, в его представлении пьеса «Двенадцатая ночь» - это история, в которой будет ощущение праздника, маскарада и лёгкости. Новая маскарадно-курортная версия будет словно вне времени.

- Это не будет специально осовремененная пьеса, то есть не будет персонажей в джинсах и с сотовыми телефонами, но также не будет и кринолинов и прочей пышности, характерной для эпохи Шекспира, - отметил Евгений Зимин. - У нас будет театральная история с масками и переодеваниями. Наш спектакль будет о радости жизни.