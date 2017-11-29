В Волгоградской области создают один из лучших тепличных комплексов России

В Волжском запущен новый производственный цех по выращиванию овощей в закрытом грунте. Реализация столь масштабного проекта приблизит регион к цели - вернуть лидирующие позиции в сельском хозяйстве.

10 гектаров зеленых плантаций — здесь зреют вкусные волгоградские огурцы. Все равны, как на подбор, один краше другого — ровные, блестящие, без единого дефекта, а еще — натуральные, говорят специалисты.

Использовать химикаты не в правилах волгоградских аграриев — они портят вкус и не приносит должной пользы, - поэтому с насекомыми борются энтомофаги. Эти полезные хищные насекомые и защищают нежные растения от вредителей, уничтожая их.

На улице зима, а в теплице - тропики. Уровень освещения, температура, влажность — все в идеале. За показателями следит специальный компьютер, он и отвечает за климатический баланс в новой теплице.

- Теплица разделена на 8 климатических зон, в каждой по 2 датчика, которые передают информацию на компьютер. Машина принимает данные, пересчитывает и, если нужно, корректирует. Сергей Фёдоров, заместитель директора по производству ООО «Овощевод»

Строительство нового тепличного комплекса началось в ноябре прошлого года. Поддержка из регионального и федерального бюджетов составила порядка 208 миллионов рублей. В рамках инвестиционного проекта были построены два энергоцентра, газоприемная станция, логистический центр, модернизировано рассадное отделение, площадь теплиц увеличена еще на 10 гектаров.

Как работает третья очередь тепличного комплекса сегодня, посмотрел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Все договоренности, которые были достигнуты, с руководством предприятия выполнены в полном объеме. Такие проекты важны для региона, потому что сегодня на рынке овощеводства закрытого грунта большая конкуренция. И мы должны переходить к агрессивной политике, чтобы стать лидерами в этом направлении. К тому же, модернизация оборудования, усовершенствование всего производства позволяют нам наращивать объем местной продукции, импортировать ее, а значит, и сдерживать цены. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Волгоградская область постепенно возвращает себе славу всероссийского огорода: за три года показатели увеличились на четверть: с 800 тысяч до миллиона тонн. Часть овощей, к примеру, огурцы, томаты, в регионе выращивают круглогодично.

Сегодня на этом специализируются четыре крупных хозяйства: «Агрокомплекс Волжский», «Заря», модернизацию которого планируют провести в рамках государственно-частного партнерства, «Овощевод» и «Тепличный». Нашу продукцию любят и покупают, поэтому предприятия стремительно расширяются. В этом году «Агрокомплекс Волжский» ввел в эксплуатацию пять гектаров теплиц, у «Овощевода» вовсе грандиозные планы.