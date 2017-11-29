В Волгоградской области прокуратура заставила фирму позаботиться о мусоре
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, многочисленные нарушения в работе фирмы были выявлены в результате ведомственной проверки. Выяснилось, что на площадке, куда организация свозила отходы, отсутствовали пожарные щиты, необходимая для работ по утилизации техника, а также не было обеспечено противопожарное водоснабжение. Кроме того, мусор ничем не прикрывался от дождя и ветра.
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что из-за допущенных компанией нарушений отходы на площадке часто загорались, причём эти пожары было невозможно устранить в оперативные сроки. Именно поэтому ведомство вмешалось и в судебном порядке потребовало, чтобы частная фирма привела свой полигон для хранения мусора в порядок.
Суд встал на сторону прокуратуры. В ближайшее время компании «Вторсырьё+» придётся устранить допущенные нарушения за собственный счёт. Исполнение судебного решения проконтролируют правоохранительные органы.
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