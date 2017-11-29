В Волгоградской области прокуратура заставила фирму позаботиться о мусоре

Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес решение по иску, поданному ранее местной прокуратурой к фирме ООО «Вторсырьё+». Компанию, занимающуюся сбором, транспортировкой и хранением отходов, обязали привести в порядок площадку для сбора мусора.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, многочисленные нарушения в работе фирмы были выявлены в результате ведомственной проверки. Выяснилось, что на площадке, куда организация свозила отходы, отсутствовали пожарные щиты, необходимая для работ по утилизации техника, а также не было обеспечено противопожарное водоснабжение. Кроме того, мусор ничем не прикрывался от дождя и ветра.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что из-за допущенных компанией нарушений отходы на площадке часто загорались, причём эти пожары было невозможно устранить в оперативные сроки. Именно поэтому ведомство вмешалось и в судебном порядке потребовало, чтобы частная фирма привела свой полигон для хранения мусора в порядок.