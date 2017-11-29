В Волгограде гриппа нет, эпидпорог по ОРВИ не превышен

Региональный Роспотребнадзор подвел статистику, согласно которой в области за неделю количество выявленных заболеваний ОРВИ выросло на 9%.

В Волгограде также отмечается рост случаев ОРВИ, правда, чуть меньшими темпами — всего на 8%. При этом госпитализация потребовалась лишь 3,5% заболевших. Несмотря на традиционно сезонный рост числа ОРВИ заболеваемость населения области в целом сохраняется ниже эпидемического порога на 42%. Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается и среди детей школьного возраста.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службе Роспотребнадзора Волгоградской области, по результатам проводимых лабораторных исследований сейчас среди населения циркулируют респираторно-синцитиальный вирус, риновирус и бокавирус. Именно они чаще всего становятся причиной заболевания, которое медики диагностируют как ОРВИ.