В Волгограде гриппа нет, эпидпорог по ОРВИ не превышен
В Волгограде также отмечается рост случаев ОРВИ, правда, чуть меньшими темпами — всего на 8%. При этом госпитализация потребовалась лишь 3,5% заболевших. Несмотря на традиционно сезонный рост числа ОРВИ заболеваемость населения области в целом сохраняется ниже эпидемического порога на 42%. Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается и среди детей школьного возраста.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службе Роспотребнадзора Волгоградской области, по результатам проводимых лабораторных исследований сейчас среди населения циркулируют респираторно-синцитиальный вирус, риновирус и бокавирус. Именно они чаще всего становятся причиной заболевания, которое медики диагностируют как ОРВИ.
Что касается гриппа, то на сегодняшний момент он, к счастью, пока не зарегистрирован ни у одного из обратившихся в медучреждения Волгоградской области.
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