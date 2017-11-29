Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В регионе продолжают выявлять «незамерзайку» на основе метилового спирта
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Leninogorsk rt.ru+%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0

В регионе продолжают выявлять «незамерзайку» на основе метилового спирта

Сегодня, 12:58ОбществоФото: leninogorsk-rt.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?