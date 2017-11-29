В регионе продолжают выявлять «незамерзайку» на основе метилового спирта

С приходом морозов у автомобилистов растет спрос на зимнюю незамерзающую стеклоомывающую жидкость.

Однако, чтобы не напасть на «субстанцию сомнительного качества» Роспотребнадзор по Волгоградской области рекомендует приобретать незамерзайку только в установленных местах торговли, внимательно читая информацию на этикетке.

Смотреть надо внимательно. Так, за период зимы 2016-2017 годов Роспотребнадзором по Волгоградской области было проинспектировано 172 объекта, продающих в розницу стеклоомывающую жидкость. В ходе проверки было выявлено 48 фактов несоответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, выражающимся в превышении норматива процентного содержания метилового спирта.