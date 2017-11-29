В регионе продолжают выявлять «незамерзайку» на основе метилового спирта
Однако, чтобы не напасть на «субстанцию сомнительного качества» Роспотребнадзор по Волгоградской области рекомендует приобретать незамерзайку только в установленных местах торговли, внимательно читая информацию на этикетке.
Смотреть надо внимательно. Так, за период зимы 2016-2017 годов Роспотребнадзором по Волгоградской области было проинспектировано 172 объекта, продающих в розницу стеклоомывающую жидкость. В ходе проверки было выявлено 48 фактов несоответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, выражающимся в превышении норматива процентного содержания метилового спирта.
Контролирующие органы зарегистрировали случай, когда в ее составе фактическое содержание метилового спирта составляло 18,00 % при нормативе «не более 0,05%». Превышение составило 360 раз! То есть речь надо вести не о превышении содержания, о том, что сама стеклоомывающая жидкость изготовлена на основе метилового спирта. Что с недавних пор в нашей стране запрещено.
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