«Сталинградская битва» показала редкие документы в Кинешме и Севастополе

Музей-заповедник «Сталинградская битва» сразу в двух городах России организовал выставки из своего собрания.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Сталинградская битва», в городе Кинешма Ивановской области начала свою работу выставка «Сталинград 49 – 212» из фондов волгоградского музея, а в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя открылась экспозиция «Ни давности, ни забвения».

«Сталинград 49–212» в Кинешме рассказывает о различных этапах битвы на Волге. Особое внимание уделено героическим боевым действиям 212-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии, сформированной в Ивановской области. На выставки представлены экспонаты, посвященные участию в Сталинградской битве уроженцев и жителей Ивановской области. В их числе – видный советский военачальник, Маршал Советского Союза А. М. Василевский.

В выставке «Ни давности, ни забвения» в Севастополе рассказывается о чудовищных преступлениях фашизма против человечества. Так, здесь представлены документы, воспоминания и письма узников фашистских лагерей. В частности, трогательные и щемящие сердце письма капитана П. А. Фомина, заместителя командира 312-го штурмового полка 8-й воздушной армии, погибшего в лагере Дахау. Он писал их своей жене.