Сегодня в Волгоградской области наступила метеорологическая зима
Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» выяснила у специалистов Волгоградского ЦГМС — когда ожидать настоящей зимы, с морозцем и пушистым снегом?
- В ближайшее время подобной погоды пока не будет, - заверила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. - В ближайшие дни в Волгоградской области ожидается неустойчивая погода: туман, гололед, выпадение осадков в виде снежных зерен.
Завтра 30 ноября в регионе туман, гололедно-изморозевые явления, ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7ºС, местами при прояснении до -12ºС, днем -3…+2ºС.
В областном центре в последний день осени, 30 ноября, утром местами туман, без осадков, но ожидается изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6ºС, а днем около 0ºС.
По информации Волгоградского ЦГМС с 3 декабря на территории Волгоградской области ожидается повышение температуры. Так, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +2…+6ºС.
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