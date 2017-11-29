Сегодня в Волгоградской области наступила метеорологическая зима

Время прихода метеорологической зимы рассчитывается в зависимости от температуры. Если в течение пяти дней среднесуточная температура была ниже ноля, то это говорит о приходе зимнего сезона.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» выяснила у специалистов Волгоградского ЦГМС — когда ожидать настоящей зимы, с морозцем и пушистым снегом?

- В ближайшее время подобной погоды пока не будет, - заверила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. - В ближайшие дни в Волгоградской области ожидается неустойчивая погода: туман, гололед, выпадение осадков в виде снежных зерен.

Завтра 30 ноября в регионе туман, гололедно-изморозевые явления, ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7ºС, местами при прояснении до -12ºС, днем -3…+2ºС.

В областном центре в последний день осени, 30 ноября, утром местами туман, без осадков, но ожидается изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6ºС, а днем около 0ºС.