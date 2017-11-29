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Сегодня в Волгоградской области наступила метеорологическая зима
Сюжеты:
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Сегодня в Волгоградской области наступила метеорологическая зима

Сегодня, 16:20ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vividscreen.info
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