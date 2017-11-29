Музыкальная рокировка по-волгоградски: музтеатр возглавил бывший артист балета

Сегодня труппе Волгоградского музыкального театра представили нового директора.

Дмитрий Полянин очень хорошо известен сотрудникам Волгоградского музыкального театра — некогда он трудился в качестве артиста балета данного учреждения культуры. Потом он работал заместителем директора театра «Царицынская опера». Таким образом, Дмитрий Полянин знаком со спецификой данного учреждения культуры изнутри и имеет опыт руководящей работы.

Мнения сотрудников Волгоградского музтеатра о кадровом назначении разделись надвое: одни считают замечательным, что на пост директора пришел человек, который некогда работал в этом упреждении. Пессимисты настроены иначе — они уверены, что новому руководителю не удастся ничего изменить к лучшему. Но все сходятся на одной философской поговорке: «Время — покажет».