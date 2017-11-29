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«Концессии водоснабжения» получили очередной штраф от Волгоградского УФАС
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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«Концессии водоснабжения» получили очередной штраф от Волгоградского УФАС

Сегодня, 09:34ОбществоНикита ДробныФото: img-fotki.yandex.ru
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