«Концессии водоснабжения» получили очередной штраф от Волгоградского УФАС
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, столь солидная сумма штрафа обусловлена тем, что нарушение было повторным. Ранее коммунальный оператор уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.
– С начала 2017 года по настоящее время ООО «Концессии водоснабжения» уже дважды привлечено к административной ответственности по указанной статье, – пояснила замруководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева. – Хочется призвать ООО «Концессии водоснабжения» к своевременному исполнению своих обязанностей.
На сей раз поводом для возбуждения дела в отношении концессионера стало заявление одного из жителей Волгограда, который обратился в компанию, чтобы провести водопровод в частный дом. По неизвестным причинам коммунальный оператор нарушил все установленные сроки рассмотрения заявки, из-за чего дом так до сих пор и не подключен к сетям водоснабжения. С такой же проблемой, по словам заявителя, сталкиваются и другие волгоградцы; в первую очередь это касается жителей Красноармейского района.
По всей видимости, теперь «Концессиям водоснабжения» придётся оперативно подключить дом к сетям – а заодно заплатить немалую сумму за игнорирование полученной заявки.
Напомним, «забывчивость» коммунального оператора распространяется не только на обращения волгоградцев. Активисты регионального штаба ОНФ ранее указывали, что компания не всегда устраняет траншеи, остающиеся на дорогах и во дворах после ремонта подземных коммуникаций: на некоторых улицах раскопы остаются открытыми в течение нескольких недель.
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