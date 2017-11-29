«Концессии водоснабжения» получили очередной штраф от Волгоградского УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области вновь привлекло к административной ответственности ООО «Концессии водоснабжения». Коммунальный оператор оштрафован на 600 тысяч рублей за нарушение порядка подключения абонентов к водопроводным сетям.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, столь солидная сумма штрафа обусловлена тем, что нарушение было повторным. Ранее коммунальный оператор уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.

– С начала 2017 года по настоящее время ООО «Концессии водоснабжения» уже дважды привлечено к административной ответственности по указанной статье, – пояснила замруководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева. – Хочется призвать ООО «Концессии водоснабжения» к своевременному исполнению своих обязанностей.

На сей раз поводом для возбуждения дела в отношении концессионера стало заявление одного из жителей Волгограда, который обратился в компанию, чтобы провести водопровод в частный дом. По неизвестным причинам коммунальный оператор нарушил все установленные сроки рассмотрения заявки, из-за чего дом так до сих пор и не подключен к сетям водоснабжения. С такой же проблемой, по словам заявителя, сталкиваются и другие волгоградцы; в первую очередь это касается жителей Красноармейского района.

По всей видимости, теперь «Концессиям водоснабжения» придётся оперативно подключить дом к сетям – а заодно заплатить немалую сумму за игнорирование полученной заявки.