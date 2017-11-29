Госдума попросит правительство разрешить котам жить в подвалах домов

Депутаты Госдумы считают необходимым изменить технический регламент по содержанию подвалов многоквартирных домов, чтобы разрешить там жить котам.

Это предложение было озвучено во вторник в ходе «круглого стола», который провел Комитета по экологии и охране окружающей среды, в рамках обсуждения законопроекта об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Сейчас, по словам зоозащитников, подвальные окна, согласно техрегламенту, должны быть закрыты, из-за чего животные не могут попасть внутрь. В то же время в домах плодятся грызуны. Также депутаты обратили внимание на то, что кошки часто оказываются замурованными в подвалах без воды и без еды, а это является жестоким обращением с животными, пишет «Парламентская газета».

В связи с этим Госдума обратится в Правительство, чтобы изменить техрегламент по содержанию подвалов, заявил по итогам «круглого стола» глава думского комитета Владимир Бурматов.