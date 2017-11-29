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Госдума попросит правительство разрешить котам жить в подвалах домов
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Госдума попросит правительство разрешить котам жить в подвалах домов

Сегодня, 10:45ОбществоСтанислав ЛопатинФото: bankrotstvo-fizlic.ru
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