Госдума попросит правительство разрешить котам жить в подвалах домов
Это предложение было озвучено во вторник в ходе «круглого стола», который провел Комитета по экологии и охране окружающей среды, в рамках обсуждения законопроекта об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.
Сейчас, по словам зоозащитников, подвальные окна, согласно техрегламенту, должны быть закрыты, из-за чего животные не могут попасть внутрь. В то же время в домах плодятся грызуны. Также депутаты обратили внимание на то, что кошки часто оказываются замурованными в подвалах без воды и без еды, а это является жестоким обращением с животными, пишет «Парламентская газета».
В связи с этим Госдума обратится в Правительство, чтобы изменить техрегламент по содержанию подвалов, заявил по итогам «круглого стола» глава думского комитета Владимир Бурматов.
«На мой взгляд, нет никакой проблемы поменять этот технический регламент для того, чтобы соблюсти и меры антитеррористической безопасности, и оставить возможность прохода в подвалы животных», — считает депутат.
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