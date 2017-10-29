Волгоградцы ударились в экзотику: кто «мимимишней» мохнатых четвероногих?

Мода на необычных домашних животных пришла в Россию в 90-е годы. Желая удивить друзей и знакомым чем-нибудь «эдаким» или же показать социальный статус, бизнесмены и просто обеспеченным граждане тратили баснословные суммы, заводя новых питомцев. Медведи, тигры, леопарды, пантеры – дикость, да и только!

К экзотике тянулись и те, кто не располагал большими средствами. В квартиру кошкам и собакам подселяли новых друзей – кроликов, хомяков, морских свинок, черепах, затем их сменили шиншиллы, хорьки, лисы, в аквариумах теперь плескались не гуппешки и скалярии, а ползали гигантские улитки. Владельцы носились с ними, как с детьми, по часам включая освещение, поддерживая температурный режим, следя за разнообразием рациона, даже носили в руках и гладили.

Сегодня у Мурок и Шариков тоже есть свои конкуренты. В Волгограде это эублефары или леопардовое гекконы.

- Последнее время люди все чаще интересуются ими, особенно после различных волн «хайпа» от смешных видео или фотографий. Последними яркими примерами, которые светились во многих пабликах и на разных сайтах, были японский улыбающийся геккон с игрушкой и танцующий геккон, с которым сделали очень много разных фотожаб, - рассказывает волгоградка Катерина Гурьянова.

Фото: http://kakhacker.ru/post/18971-etot-gekkon-ne-mozhet-ne-ulybatsya-kogda-ryadom-s-nim-igrushka-takogo-zhe-gekkona-eto-sdelaet-vash-den/

Фото: http://boozefeed.ru/fotoshopery-poglumilis-nad-tancuyushhim-gekkonom-i-eto-chertovski-veselo.html

Катерина Гурьянова – кипер, так называют тех, кто содержит террариумных животных. Сегодня в ее коллекции на продажу 15 эублефаров. Девушка признается – спрос на экзотов растет очень быстро: она ежедневно консультирует по несколько человек в день.

- Больше всего их любят дети и подростки. Это контактные рептилии, с очень обаятельным внешним видом. К тому же довольно неприхотливы, в сравнении со многими экзотами. Много места не занимают - достаточно террариума или контейнера с вентиляцией 30 на 40 см на одну особь. Не нужно какого-то сложного или дорого оборудования, достаточно лишь обогрева - термокабель или термоковрик для рептилий для поддержания тепла в одном уголочке жилища питомца, даже лампы никакие не нужны. На питание тратиться тоже не надо: самые маленькие едят через день, самые взрослые - через 3, через 4 дня, а некоторые даже всего раз в неделю. В пищу придется подсыпать кальций для рептилий, но он есть в Интернете и упаковки хватает надолго.Катерина Гурьянова, кипер

Содержание действительно не выглядит затратным. А что с ценой на диковинку? Здесь возможны разные варианты на любой вкус и кошелек, и, чем сложнее генетика, тем дороже геккон. Стоимость дизайнерских морфов, полученных селекцией, доходит до 15 000 рублей, «без породы» можно купить и за 1500 рублей. Если уж хочется совсем чего-то элитного, добро пожаловать на сайты европейских именитых питомников, где в цене леопардовых эублефаров значится пять нулей.

Фото: Катерина Гурьянова

Фото: Катерина Гурьянова

Что касается России, то гекконы подороже больше интересуют иногородних, говорит Катерина. Волгоградцы же спрашивают доступные варианты, те, что попроще. Но и в обычных ящерках находят лучшего друга.

- Для чего заводят таких питомцев? Прежде всего, ящерица-питомец - это необычно. Живой уголок с ящерицей это этакая «изюминка», которая часто находится в центре внимания и привлекает гостей. Рептилии завораживают своей загадочностью, внешней красотой и за ними интересно наблюдать, а за эублефарами можно не только смотреть, они охотно идут на контакт с человеком и очень любопытны. Они любят погреться на человеке, особенно после плотного ужина. Активные непоседы ползают по хозяину, а тихие и спокойные могут составить компанию при просмотре кино, уютно усевшись на плечо, или, сидя на ладошке, мирно греть пузо. Ну и последнее - они постоянно несут позитив. Просто взгляните на мои фото. Эублефары обладают харизмой, у них очень выразительный взгляд, а на мордочке как будто всегда «улыбка». Разве не прекрасно иметь дома такую «улыбашку»?