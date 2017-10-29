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Волгоградцы ударились в экзотику: кто «мимимишней» мохнатых четвероногих?
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы ударились в экзотику: кто «мимимишней» мохнатых четвероногих?

Сегодня, 18:00ОбществоФото: https://www.avito.ru/belgorod/drugie_zhivotnye/arenda_ekzoticheskih_zhivotnyh_1158493043
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