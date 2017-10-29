Волгоградские «Волонтеры Победы» отметили день рождения

Добровольческой организации «Волонтеры Победы» исполнилось 2 года. 28 ноября 2015-го тысячи ребят по всей стране объединились для одного благого дела – делать мир лучше и добрее.

На самом деле движение чуть старше официальной даты. 70-я годовщина окончания Великой Отечественной войны - первое мероприятие, в котором студенты стали помощниками.

- Были поиск муниципальных координаторов, походы в вузы, ссузы и на предприятия для набора волонтёров, первое мероприятие корпуса - военно-историческая реконструкция, посвящённая прорыву блокады Ленинграда, парад 70-летия Победы и Бессмертный полк, сбор документов, составление устава и, наконец, регистрация движения. Оглядываясь назад, даже не верится, что своими руками мы построили крупнейшее в истории современной России движение - «Волонтеры Победы», - написала руководитель Всероссийской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова на своей страничке в соцсетях.

Организация сегодня – это 175 тысяч человек из 85 регионов России. И несколько тысяч из них – волгоградцы. Они - незаменимые помощники на ключевых мероприятиях, проходящих в регионе. Исторические квесты, сопровождение и помощь ветеранам в бытовых вопросах, благоустройство памятных мест и солдатских захоронений, сопровождение парада Победы и Бессмертного полка – волонтеры Победы Волгограда успевают все.

Руководитель регионального отделения Анастасия Шейкина в недавнем разговоре с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» призналась: треть своего времени - свободного и несвободного - помогает людям и получает от этого огромное удовольствие.

- Для меня добровольчество - дело жизни. Нет ничего лучше, чем быть полезным, слышать просто слова благодарности. Я горжусь нашими достижениями (месяц назад организация победила в номинации «Волонтерство Победы» - прим.ред.),- сказала тогда девушка.

В этом году Анастасия Шейкина взяла максимальный грант с проектом «Сталинградский квест» на молодежном форуме «Таврида». К грандиозному мероприятию, которое пройдет 2 февраля, подготовка идет уже сегодня. Вопросы составят на основе воспоминаний ветеранов Волгограда.

Работа работой, но и о праздниках не надо забывать. В день рождения волонтеры Победы весь день принимали поздравления. Теплые слова и пожелания звучали и от именитых волгоградцев.

- Дорогие волонтеры Победы! От души Вас с Днем Рождения!!! Вы настоящие помощники и украшение любых торжеств, - поздравила ребят в личном Instagram руководитель аппарата Главного штаба движения «Юнармия» Елена Слесаренко.

Фото: https://www.instagram.com/p/BayT2tUncV8/?taken-by=elenasles1