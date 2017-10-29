Велоконтроль в Ворошиловском районе: первые результаты работы над ошибками

Ворошиловский район готов меняться в лучшую сторону. Организатор движения «Велоконтроль» Серго Нарсия получил первые отчеты волгоградских организаций об устранении найденных активистами недочетов.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», полуторачасовой рейд на велосипедах в начале сентября выявил немало проблем - отсутствие дорожных знаков и разметки, разрушенный асфальт на проезжей части, но больше всего нареканий получили управляющие компании. Ну никак глава района, который вместе с активистами колесил по подведомственной территории, не ожидал такого количества неубранных дворов с сухостоем, мусором и прочими «прелестями», превращающих двор в зрелище не для слабонервных.

После объезда в списке оказалось около 10 проблемных мест. И коммунальщики исправились первыми. Накануне Серго Нарсия получил письмо из административно-технического отдела МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» об устранении всех замечаний с фотоотчетом.

Следующими отписались «Концессии водоснабжения». Специалисты компании провели работы по капитальному ремонту колодцев на улице Огарева, 31, Симбирской, 41, Циолковского, 38, Социалистическая, 29.

Фото: Серго Нарсия

Фото: Серго Нарсия